«Фулхэм» может купить хавбека «Арсенала» за рекордную для клуба сумму

Атакующий хавбек «Арсенала» Эмиля Смит-Роу близок к переходу в «Фулхэм». По данным The Athletic, игроку осталось уладить последние детали контракта и пройти медосмотр в новой команде.
Сумма трансфера 23-летнего Смит-Роу составит 35 миллионов фунтов – это рекордная покупка в истории «Фулхэма» и повторение рекордной продажи для «Арсенала».
Ранее «канониры» отклонили предложение «дачников» в размере 30 миллионов, на полузащитника также претендовал «Кристал Пэлас».
- В прошлом сезоне Смит-Роу провел 19 матчей за «Арсенал», сделал 2 передачи.
- На счету футболиста 3 игры за сборную Англии в 2021-2022 годах.
Источник: The Athletic