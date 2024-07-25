«Фулхэм» может купить хавбека «Арсенала» за рекордную для клуба сумму

Атакующий хавбек «Арсенала» Эмиля Смит-Роу близок к переходу в «Фулхэм». По данным The Athletic, игроку осталось уладить последние детали контракта и пройти медосмотр в новой команде.

Сумма трансфера 23-летнего Смит-Роу составит 35 миллионов фунтов – это рекордная покупка в истории «Фулхэма» и повторение рекордной продажи для «Арсенала».

Ранее «канониры» отклонили предложение «дачников» в размере 30 миллионов, на полузащитника также претендовал «Кристал Пэлас».