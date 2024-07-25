«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Александером-Арнольдом

«Ливерпуль» начал переговоры с агентами 25-летнего защитника Трента Александера-Арнольда о продлении контракта до конца сезона-2028/29, сообщает CaughtOffside.

Действующее соглашение футболиста с «красными» рассчитано до июня 2025 года, и приоритет игрока – остаться в стане мерсисайдцев, несмотря на интерес «Реала».

Если же Александер-Арнольд откажется продлевать контракт, то «Ливерпуль» рассмотрит трансфер Лютсхарела Гертрейды из «Фейеноорда».