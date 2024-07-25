«Ливерпуль» начал переговоры о продлении контракта с Александером-Арнольдом

«Ливерпуль» начал переговоры с агентами 25-летнего защитника Трента Александера-Арнольда о продлении контракта до конца сезона-2028/29, сообщает CaughtOffside.
Действующее соглашение футболиста с «красными» рассчитано до июня 2025 года, и приоритет игрока – остаться в стане мерсисайдцев, несмотря на интерес «Реала».
Если же Александер-Арнольд откажется продлевать контракт, то «Ливерпуль» рассмотрит трансфер Лютсхарела Гертрейды из «Фейеноорда».
- В прошлом сезоне Александер-Арнольд провел 37 матчей за «Ливерпуль», забил 3 гола, отдал 9 передач.
- На Евро-2024 он сыграл в 4 встречах сборной Англии.
- Гертрейда в прошлом сезоне принял участие в 47 встречах за «Фейеноорд», забил 9 мячей, отдал 5 голевых пасов.
Источник: CaughtOffside