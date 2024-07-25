«Бавария» назвала сумму, за которую продаст де Лигта в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать голландского защитника «Баварии» Маттейса де Лигта.
По сведениям СМИ, боссы «Баварии» потребовали за 24-летнего футболиста 50 миллионов евро. Англичане не готовы заплатить всю сумму сразу и надеются найти компромисс с немецким грандом, включив в сделку бонусы. При этом де Лигт уже дал согласие на переход и ожидает, когда клубы смогут договориться.
- Маттейс де Лигт представляет цвета «Баварии» с 2022 года.
- В майке мюнхенского коллектива голландец провел 73 поединка, в них он сумел записать в актив 5 голов и 2 ассиста.
- Ранее игрок работал с наставником «МЮ» Эриком Тен Хагом в «Аяксе».
Источник: социальные сети Фабрицио Романо