«Бавария» назвала сумму, за которую продаст де Лигта в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать голландского защитника «Баварии» Маттейса де Лигта.

По сведениям СМИ, боссы «Баварии» потребовали за 24-летнего футболиста 50 миллионов евро. Англичане не готовы заплатить всю сумму сразу и надеются найти компромисс с немецким грандом, включив в сделку бонусы. При этом де Лигт уже дал согласие на переход и ожидает, когда клубы смогут договориться.