Смородская отреагировала на уход Фернандеса из «Зенита»: «Он просто не хотел играть»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями по поводу ухода защитника Марио Фернандеса из «Зенита».
«Марио Фернандес в «Зените» – это ничем не выдающийся трансфер. Он просто не хотел играть и хотел быстрее уехать. В целом это неудачный трансфер. Тем не менее время идет, раны залечиваются. Слава богу, что «Зенит» расстался с Фернандесом», – ответила Смородская.
- «Зенит» из Санкт-Петербурга на официальных ресурсах сообщил о том, что 33-летний бразилец с паспортом РФ Марио Фернандес, играющий на позиции крайнего защитника, покидает невский клуб.
- Стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество.
- Экс-футболист ЦСКА перебрался в стан чемпиона России в июле 2023 года. В майке невского коллектива Марио провел 18 игр. В них он не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.
- В составе «Зенита» Фернандес стал чемпионом России.
Источник: «Бомбардир»