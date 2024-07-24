Смородская отреагировала на уход Фернандеса из «Зенита»: «Он просто не хотел играть»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями по поводу ухода защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

«Марио Фернандес в «Зените» – это ничем не выдающийся трансфер. Он просто не хотел играть и хотел быстрее уехать. В целом это неудачный трансфер. Тем не менее время идет, раны залечиваются. Слава богу, что «Зенит» расстался с Фернандесом», – ответила Смородская.