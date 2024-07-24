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  • Зарема скептически оценила перспективы Станковича после работы в «Спартаке»

Зарема скептически оценила перспективы Станковича после работы в «Спартаке»

24 июля 2024, 14:22
10

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила возможные сроки пребывания нового главного тренера команды Деяна Станковича на этом посту.

«Думаю, у Станковича, как у легенды «Интера», есть мечта – однажды возглавить этот великий клуб в качестве тренера. Но клуб, в котором Малышев – генеральный директор, а Амарал – спортивный, точно не приблизит его к мечте. Даже в «Сассуоло» не позовут.

К Станковичу придет осознание этого к 7-му туру, примерно. А к декабрю он присядет на дорожку по русской традиции», – сказала Салихова.

  • В матче 1-го тура РПЛ «Спартак» в гостях проиграл «Оренбургу» (0:2).
  • Контракт Станковича с красно-белыми рассчитан на два года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Салихова Зарема
Комментарии (10)
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Александр-Каратеев-yandex
1721822229
Наводит тень на плетень, человек провел только одну официальную игру, а она уже по её итогам предсказывает что-то, нострадамус хренов.
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DOCTOR PENALTY
1721824864
Даже в Зассуоло не позовут... )))
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JTherry
1721825717
Зарема так за Соболя активно включилась, будто детей с ним нарожала, а не с Федуном, а может, и не с ним вовсе..?)) успокойся, у Станковича всё будет хорошо: решения принимает правильные (уход Бальде, Джикия, Классена, аренда Товареша, отстранение Соболя)... никто на вправе диктовать условия команде: Соболь уходит к бом.жам за отступные или никуда не уходит, как болельщик Спартака, буду рад любому из этих решений...) а вот если клуб проявит слабину и продаст Соболя за бабки, озвученные Бегемотом, то команда потеряет своё лицо, раз "прогнулась" под агента и игрока, из такого клуба и менеджмента можно вытрясти всё, что игроку и агенту нужно, независимо от сумм, указанных в контракте...
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k611
1721830526
Сейчас она никакого отношения к Спартаку не имеет. Зачем пургу гнать.
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Ziklop
1721842016
вот не понял? сколько он там поработал? он ещё всех не запомнил, только выясняет кого надо гнать!
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БАЗАРА НЕТ
1721857418
Не уволят счас они по другому мыслят ) 10 место займут и оки)
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