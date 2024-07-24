Зарема скептически оценила перспективы Станковича после работы в «Спартаке»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила возможные сроки пребывания нового главного тренера команды Деяна Станковича на этом посту.
«Думаю, у Станковича, как у легенды «Интера», есть мечта – однажды возглавить этот великий клуб в качестве тренера. Но клуб, в котором Малышев – генеральный директор, а Амарал – спортивный, точно не приблизит его к мечте. Даже в «Сассуоло» не позовут.
К Станковичу придет осознание этого к 7-му туру, примерно. А к декабрю он присядет на дорожку по русской традиции», – сказала Салихова.
- В матче 1-го тура РПЛ «Спартак» в гостях проиграл «Оренбургу» (0:2).
- Контракт Станковича с красно-белыми рассчитан на два года.
Источник: Sport24