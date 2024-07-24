Хомуха сказал, нужен ли Фернандес ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался об ожидаемом уходе защитника Марио Фернандеса из петербургского клуба.
– Правильно ли поступает руководство петербуржцев?
– С учетом того, какой он вклад внес за время, проведенное в Санкт-Петербурге, думаю все оправдано.
– Агент Фернандеса рассказал, что у Марио есть предложения от клубов РПЛ. В клубе какого уровня вы его видите?
– Я думаю, что это просто агентский вброс. Никакого предложения у него нет.
– Нынешний Фернандес пригодился бы ЦСКА?
– Нет, конечно.
- 33-летний Фернандес в прошлом сезоне провел 18 матчей за «Зенит».
- Игрок выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.
Источник: «Спорт день за днём»