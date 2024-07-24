Хомуха сказал, нужен ли Фернандес ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался об ожидаемом уходе защитника Марио Фернандеса из петербургского клуба.

– Правильно ли поступает руководство петербуржцев?

– С учетом того, какой он вклад внес за время, проведенное в Санкт-Петербурге, думаю все оправдано.

– Агент Фернандеса рассказал, что у Марио есть предложения от клубов РПЛ. В клубе какого уровня вы его видите?

– Я думаю, что это просто агентский вброс. Никакого предложения у него нет.

– Нынешний Фернандес пригодился бы ЦСКА?

– Нет, конечно.