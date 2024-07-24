В «Оренбурге» оценили возможность приглашения Фернандеса

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе в команду защитника «Зенита» Марио Фернандеса.
– Сегодня агент Марио Фернандеса сообщил, что игрок покинет «Зенит». «Оренбург» рассматривает возможность подписания футболиста?
– Как думаете, мы сможем такую зарплату Марио выдать? Я думаю, что маловероятно.
– Он пригодился бы «Оренбургу»?
– Не думали на эту тему, поэтому сложно сказать.
- В прошлом сезоне Фернандес провел 18 матчей за «Зенит»
- Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт день за днём»