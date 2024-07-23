Реакция Заремы на отстранение Соболева от «Спартака»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала отстранение от команды форварда Александра Соболева.

– Грамотное ли решение отстранить Соболева от тренировок со «Спартаком»?

– У них вообще на протяжении двух лет очень грамотно всe строится, начиная с назначения Пола Эшуорта. Могут быть собой довольны: от «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в Лиге Европы и взявшего Кубок, ничего не осталось.

Есть ещe несколько игроков той поры, но это только фамилии на футболках: физически, а главное – ментально – это другие игроки. Мне больно смотреть на то, как складываются карьеры у этих парней.

Соболев провел в «Спартаке» 4 года.

За это время он провел за команду 140 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.

27-летний Соболев стоит 7,5 миллиона евро.

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