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Реакция Заремы на отстранение Соболева от «Спартака»

23 июля 2024, 21:04
7

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала отстранение от команды форварда Александра Соболева.

– Грамотное ли решение отстранить Соболева от тренировок со «Спартаком»?

– У них вообще на протяжении двух лет очень грамотно всe строится, начиная с назначения Пола Эшуорта. Могут быть собой довольны: от «Спартака» Федуна, занявшего серебро, феерившего в Лиге Европы и взявшего Кубок, ничего не осталось.

Есть ещe несколько игроков той поры, но это только фамилии на футболках: физически, а главное – ментально – это другие игроки. Мне больно смотреть на то, как складываются карьеры у этих парней.

  • Соболев провел в «Спартаке» 4 года.
  • За это время он провел за команду 140 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.
  • 27-летний Соболев стоит 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (7)
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Spartak_forv@
1721758131
Так не смотри,исчезни уже,ты к Спартаку не имеешь никакого отношения
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timon2401
1721758675
так забрала бы садовникам на фазенду..и ей приятно и команде легче
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oyabun
1721759290
Может нам не всё интервью здесь опубликовали, но ни слова о Соболева конкретно Зарема не сказала.
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...короче
1721760060
...оно тебе всё это надо?...
Ответить
zigbert
1721760631
Зарема давно уже занимается поиском недостатков в Спартаке. Можно подумать что при Федуне все было отлично.
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acor94
1721803177
Надо было назвать заголовок: Зарема похвалила руководство Спартака: "Могут быть довольны."
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