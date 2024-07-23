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  • Губерниев отреагировал на отстранение Соболева от основы «Спартака» цитатой из песни Успенской

Губерниев отреагировал на отстранение Соболева от основы «Спартака» цитатой из песни Успенской

23 июля 2024, 20:58
8

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об отстранении нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Это нормально, в духе «Спартака». После Соболева можно смело отстранить всю основу команды. Как это называется? Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Это увлекательный был аттракцион.

Тут все в порядке, люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Отстранить Соболева – то, что нужно сейчас «Спартаку», после такого блистательного старта в чемпионате России. Молодцы, спартаковцы!» – сказал Губерниев.

  • Соболев провел в «Спартаке» 4 года.
  • За это время он провел за команду 140 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.
  • 27-летний Соболев стоит 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1721758136
Губошлеп рассуждает, как будто владеет информацией о происходящем внутри клуба. Думаю, что Соболев просто окуел. Терпению руководства пришёл конец.
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ivany4
1721758902
Лучше бы ты Крылова почаще читал, а не Успенскую слушал.)) «Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» — «В Кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил;...... «А видел ли слона? Каков собой на взгляд! Я чай, подумал ты, что гору встретил?» — «Да разве там он?» — «Там». — «Ну, братец, виноват: Слона-то я и не приметил». Смотреть и видеть, разные понятия.
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timon2401
1721758910
видимо Диме наливают за каждое "высказыванияе" о Спартаке..причем пойло лицензию не проходит ни где..с каждым последующим высером, мысли всё дурнее и дурнее
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...короче
1721759750
...Дмитрий Губерниев, в девичестве - Митя Областной...
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шахта Заполярная
1721775641
Если напишу, забанят. Но то что хочу написать, то с этим согласны будут почти все. Самое безобидное, гнилой и отмороженный.
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Константин-Шапкин-google
1721804297
Здесь не вопрос кого отстранили или продали. Вопрос кто играть будет, кого приобрели? Реально пол команды раздать. Но если брать такое Угальде,Бангоднда,Рябчук,а отдавать Николсона, Бальде,то что это как не вредительсиво или отмывание денег? Слишкович чем не устроил? Команда заиграла при нём. Нет, как же нужно другого тренера найти. Зачем? Кто все эти решения принимал должен нести ответственность. А игроков вообще трудно понять. Есть основа которая должна без тренера играть на ничью с любой командой. Но все как бараны играют через пас на свою половину поля от штрафной соперника. Такое ощущение, что игроки не знают что делать с мячом.
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иммануил
1721846559
Как пел Владимир Семенович- уж ты бы лучше бы, молчала бы ... тоже мне отставной козы барабащик, кроме как визжать, как резаный, по сути ничего не умеет в своих репортажах ...
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