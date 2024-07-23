Губерниев отреагировал на отстранение Соболева от основы «Спартака» цитатой из песни Успенской

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об отстранении нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Это нормально, в духе «Спартака». После Соболева можно смело отстранить всю основу команды. Как это называется? Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Это увлекательный был аттракцион.
Тут все в порядке, люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Отстранить Соболева – то, что нужно сейчас «Спартаку», после такого блистательного старта в чемпионате России. Молодцы, спартаковцы!» – сказал Губерниев.
- Соболев провел в «Спартаке» 4 года.
- За это время он провел за команду 140 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.
- 27-летний Соболев стоит 7,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»