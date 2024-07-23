Ташуев ответил, каким идет «Спартак» в его списке претендентов на чемпионство

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о претендентах на титул РПЛ.

– «Зенит» разгромил «Крылья» в 1-м же туре. Кто-то сможет составить конкуренцию такой укомплектованной команде?

– Думаю, «Динамо». Возможно, «Краснодар» и ЦСКА. «Спартак» же – четвертый или пятый претендент на чемпионство.

В «Динамо» Личка продолжает ставить команде свой футбол, теперь он наиграл молодых ребят к началу сезона.

«Зенит» – это уже давно российская «Бавария». Шесть чемпионств за шесть лет – невероятная стабильность. Но в первом туре «Крылья Советов» крайне неважно играли в обороне, допускали много моментов у своих ворот. Сложно сказать, стал ли этот «Зенит» сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Пока рано.