«Бавария» увеличила предложение «Ренну» по Дуэ

«Бавария» предложила «Ренну» 55 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер 19-летнего вингера Десира Дуэ, сообщает RMC Sport. Ранее клуб из Бретани отказался продавать игрока за 35 миллионов евро и бонусы.

Сообщается, что второе предложение по игроку также сделает «ПСЖ». Парижане уверены, что смогут подписать Дуэ.

Сам футболист еще не принял решения относительно своего будущего.