«Бавария» увеличила предложение «Ренну» по Дуэ

«Бавария» предложила «Ренну» 55 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер 19-летнего вингера Десира Дуэ, сообщает RMC Sport. Ранее клуб из Бретани отказался продавать игрока за 35 миллионов евро и бонусы.
Сообщается, что второе предложение по игроку также сделает «ПСЖ». Парижане уверены, что смогут подписать Дуэ.
Сам футболист еще не принял решения относительно своего будущего.
- Дуэ в прошлом сезоне провел за «Ренн» 43 матча, забил 4 гола и отдал 6 передач.
- Он должен принять участие в Олимпийских играх в составе сборной Франции.
Источник: RMC Sport