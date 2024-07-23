Агент Марио Фернандеса прокомментировал уход игрока из «Зенита»

Агент защитника «Зенита» Марио Фернандеса Жорже Машаду сообщил, что футболист не достиг соглашения с петербургским клубом по условиями финансового соглашения.
«Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам.
Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России», – сказал Машаду.
- Ранее «РБ Спорт» сообщил, что петербургский клуб принял решение расстаться с 33-летним защитником из-за неудовлетворительного физического состояния.
- В прошлом сезоне Фернандес провел за «Зенит» 18 матчей.
Источник: Sport24