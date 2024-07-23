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  • Агент Марио Фернандеса прокомментировал уход игрока из «Зенита»

Агент Марио Фернандеса прокомментировал уход игрока из «Зенита»

23 июля 2024, 15:28
10

Агент защитника «Зенита» Марио Фернандеса Жорже Машаду сообщил, что футболист не достиг соглашения с петербургским клубом по условиями финансового соглашения.

«Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам.

Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России», – сказал Машаду.

  • Ранее «РБ Спорт» сообщил, что петербургский клуб принял решение расстаться с 33-летним защитником из-за неудовлетворительного физического состояния.
  • В прошлом сезоне Фернандес провел за «Зенит» 18 матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио
Комментарии (10)
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Spartak_forv@
1721738347
Красава,хотел сидеть на лавке при нулевом КПД и получать повышенную пенсию?))
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kutuzov112
1721738543
Если честно - то радостно, с "записками от мамы", что живот болит, нефигово так устроился на такую ЗП, при этом не принеся никакой пользы
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R_a_i_n
1721739482
Следующий Соболев
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ziborock
1721742277
Задача ослабить коней выполнена, а там, куда хочет туда пускай и идет!
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odoon
1721742434
Hy и правильно, нафиг он нужен. Надо уметь вовремя здраво оценить свой потенциал и уже не самые лучшие возможности, а не пытаться выбить чрезмерные деньги на старом багаже. Вообще в РПЛ слишком много футболистов не умеют вовремя стать поскромнее, а потом без клуба сидят никому не нужные и доигрывают в итоге на дне таблицы, если не заканчивают в 33-35 лет.
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Cleaner
1721744360
В Нижний Новгород его. Радимов говорит, что там усиление требуется!...)))
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Давид59
1721747064
Вообще-то он был не так плох. Но травматизм запредельный. Игру играет, потом месяц лечится. Кому это понравится?
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