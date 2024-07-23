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  • Мостовой: «Станкович не всех игроков «Спартака» знает в лицо»

Мостовой: «Станкович не всех игроков «Спартака» знает в лицо»

23 июля 2024, 11:45
4

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 1-го тура РПЛ между москвичами и «Оренбургом» (0:2).

  • Это был дебют в РПЛ для Деяна Станковича.

– Понимал, что «Спартаку» просто не будет. «Оренбург» – домашняя команда, искусственное поле. Станкович три недели в команде, поэтому пока не разбирается с основным и неосновным составом. Я посмотрел стартовый состав и удивился – двоих-троих человек там не должно быть. Так что Станковичу надо три-четыре тура посмотреть, кто в каком состоянии. Видно, что идет стройка команды. У нас Абаскаль был три года, и сначала ему никто ничего не говорил.

– Верите, что Станкович сможет исправить игру?

– Что исправить? Ему надо определиться с основным составом. У кого-то получается быстро, у кого-то – нет. Станкович, наверное, разберется. Он пришел недавно, еще, наверное, даже не всех в лицо знает. Тем более моменты у команды были. Если бы не грубая ошибка Максименко, все могло бы быть по-другому.

  • Во 2-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Химками».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Цугундeр
1721725884
без обид.) Вроде и игроки Спартака толком не знают его в лицо.Что Слишкович ,что Станкович.. Балканская бородатая машина нависла над народным клубом.
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odessakmv
1721727394
Станкович не всех игроков «Спартака» знает в лицо, особенно Царей!
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алдан2014
1721732314
Саша,но ведь он поиграл,почеканил.
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