Мостовой: «Станкович не всех игроков «Спартака» знает в лицо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 1-го тура РПЛ между москвичами и «Оренбургом» (0:2).

Это был дебют в РПЛ для Деяна Станковича.

– Понимал, что «Спартаку» просто не будет. «Оренбург» – домашняя команда, искусственное поле. Станкович три недели в команде, поэтому пока не разбирается с основным и неосновным составом. Я посмотрел стартовый состав и удивился – двоих-троих человек там не должно быть. Так что Станковичу надо три-четыре тура посмотреть, кто в каком состоянии. Видно, что идет стройка команды. У нас Абаскаль был три года, и сначала ему никто ничего не говорил.

– Верите, что Станкович сможет исправить игру?

– Что исправить? Ему надо определиться с основным составом. У кого-то получается быстро, у кого-то – нет. Станкович, наверное, разберется. Он пришел недавно, еще, наверное, даже не всех в лицо знает. Тем более моменты у команды были. Если бы не грубая ошибка Максименко, все могло бы быть по-другому.