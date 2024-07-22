Газзаев разнес «Спартак» после поражения от «Оренбурга»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга».

Московская команда проиграла оренбуржцам со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

Эта игра была дебютной на посту главного тренера «Спартака» для Деяна Станковича.

«Во время матча у меня было ощущение, что «Оренбург» – это «Спартак», а «Спартак», наоборот, является «Оренбургом».

Хозяева поля показали очень хорошее качество футбола. А «Спартак», надо сказать, удивил в отрицательную сторону: у команды не было видно ни понятной тактики, ни ярких индивидуальных действий игроков, ее игра была абсолютно разрозненной.

На протяжении всего матча «Оренбург» имел подавляющее преимущество, во втором тайме заслуженно забил два мяча и победил.

По первому матчу я не вижу каких-то мало-мальских изменений в игре «Спартака» при новом тренере Деяне Станковиче. Наверное, за последние годы это была вообще худшая игра «Спартака» во всех соревнованиях. Я такого «Спартака» за последние годы не видел», – сказал Газзаев.