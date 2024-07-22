Черчесов высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов дал комментарий по работе коллеги Деяна Станковича в московском клубе.

Серб принял клуб в июне.

«Вы говорите, что Станкович пришел, а времени нет. Но если со мной сравнить, то у меня тоже времени нет. Я команду увижу за четыре дня перед матчем со сборной Норвегии, но я с Магомедом Адиевым уже раз 100 разговаривал. Мне надо не перестраивать за два дня команду, а собрать максимальную информацию.

Когда с нами встретились во время назначения в «Ференцварош», мы им за неделю минимум 20 страниц написали про команду. Написали, что мы видим, что мы должны делать, что мы хотим. Двадцать печатных страниц формата А4. Мы изучали команду, чтобы принять ее, а не прийти и подписать контракт в Москве, а потом приехать в Будапешт и сказать: «А где поле?» Меня это удивляет.

Когда ты куда‑то приходишь, ты всегда должен быть готов. Я вот не хочу переходить туда, где я знаю, что ничего не сделаю. Но раз человек приходит, значит, должен собрать информацию и подготовиться. Я говорю про принцип, а не про фамилии и команды», – сказал Черчесов, тренирующий Казахстан.