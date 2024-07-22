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Черчесов высказался о работе Станковича в «Спартаке»

22 июля 2024, 00:11
8

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов дал комментарий по работе коллеги Деяна Станковича в московском клубе.

  • Серб принял клуб в июне.

«Вы говорите, что Станкович пришел, а времени нет. Но если со мной сравнить, то у меня тоже времени нет. Я команду увижу за четыре дня перед матчем со сборной Норвегии, но я с Магомедом Адиевым уже раз 100 разговаривал. Мне надо не перестраивать за два дня команду, а собрать максимальную информацию.

Когда с нами встретились во время назначения в «Ференцварош», мы им за неделю минимум 20 страниц написали про команду. Написали, что мы видим, что мы должны делать, что мы хотим. Двадцать печатных страниц формата А4. Мы изучали команду, чтобы принять ее, а не прийти и подписать контракт в Москве, а потом приехать в Будапешт и сказать: «А где поле?» Меня это удивляет.

Когда ты куда‑то приходишь, ты всегда должен быть готов. Я вот не хочу переходить туда, где я знаю, что ничего не сделаю. Но раз человек приходит, значит, должен собрать информацию и подготовиться. Я говорю про принцип, а не про фамилии и команды», – сказал Черчесов, тренирующий Казахстан.

  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2).
  • Во 2-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Химками».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Черчесов Станислав Станкович Деян
Комментарии (8)
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Spartak_forv@
1721626008
А с кем Деяну общаться в Спартаке и что объяснять,там в руководстве одни дилетанты, которые учатся руководить футбольным клубом.Получится разговор глухого с немым
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NewLife
1721630643
Трудно что-нибудь возразить(
Ответить
САДЫЧОК
1721632445
Ну такое. Видно , что Станкович не готов! Видно и то, что не видно тренера в игре команды!
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Gospod
1721680496
ему далм БАБКИ!! Скол ко было уже Саартаке их..от Лаудропа до Эмери и Абаскаля..." тренеришки" как их назыал Антонист Дзюба...Дюбой из них - просто раздербаривврие бабла междц агеотами и верхушкой клуба. Никакой цели другой у них нет. Все эти Руи...Станковичи -этотне про футбол ииге про СПАРТАК!!
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николай-добровольский-yan
1721705301
Черчесов сказал?Есть более крупные специалисты,зарема,селюк,губерниев и другие.Дождемся их оценок.
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Константин-Шапкин-google
1721715763
Если отбросить все разговоры и подумать,а самому специалисту перед собой как? Только финансы в голове что-ли.
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