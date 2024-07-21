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  • Станкович дал обещание болельщикам «Спартака» после поражения от «Оренбурга»

Станкович дал обещание болельщикам «Спартака» после поражения от «Оренбурга»

21 июля 2024, 20:11
17

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Оренбургом».

Московская команда проиграла со счетом 0:2. Эта игра была дебютной для сербского специалиста в «Спартаке».

– 34 удара команды нанесли по воротам друг друга. Насколько счет отражает статистику по игре? Если не смотреть на результат, чем можно быть довольным на вашем месте?

– Конечно, мы можем играть намного лучше. Мы это видели сегодня, команда не показала той игры, которую может показывать «Спартак». Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника. В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее.

– На 75‑й минуте показалось, что команды начинают валять дурака. Были ли шансы у «Спартака» вернуться в игру?

– Можно было, конечно, что‑то исправить. Можно было сделать определенные выводы. Уверен, что в следующем туре мы будем другими. Я вам обещаю.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Станкович Деян
Комментарии (17)
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Просто-333
1721582151
То есть, по его логике если против Спартака команды будут выходить агрессивно и играть на грани фола- ловить нечего. А в остальных играх как получится. С таким тренером далеко не уедете.
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DVOK68
1721582196
"Я обещаю".....фразу эту ни в коем разе не надо произносить,на пионерской линейке стоишь,что ль? Остальное верно молвил.Подождём/увидим. Удачи и тренерского фарта!
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timon2401
1721583184
тренер конечно тож определённо в ответе за результат, но если 2/3 команды не соответствуют, то и вариантов у тренера не много...но Умяров и Соболев это полностью его выбор)) их не только на поле но и в раздевалку пускать нельзя
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ivany4
1721583358
Плохо, когда начинают с обещаний, а не с конкретики. Было бы интересно почитать разбор игры тренером, и узнать, почему накосячил тот или иной игрок, почему он не был тут же заменен, и т.д. и т.п.
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Таврида
1721584454
Спартак уже в зоне вылета. Так держать!
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NewLife
1721585490
Дежавю(
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Ziklop
1721586713
на Деяна надеются! Раньше Валери.
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subbotaspartak
1721587243
...Уверен, что в следующем туре мы будем другими. Я вам обещаю... Громко сказано... как бы не замолчать в тряпочку... с ромбиком... если он не дошёл до души.
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Аvеngеr
1721588083
Блля буду, или зуб даю?
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zigbert
1721650970
Хотелось бы начать чемпионат с победы но Оренбург в который уже раз обыгрывает Спартак. Надо делать выводы из этой игры и двигаться дальше.
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