Станкович дал обещание болельщикам «Спартака» после поражения от «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Оренбургом».

Московская команда проиграла со счетом 0:2. Эта игра была дебютной для сербского специалиста в «Спартаке».

– 34 удара команды нанесли по воротам друг друга. Насколько счет отражает статистику по игре? Если не смотреть на результат, чем можно быть довольным на вашем месте?

– Конечно, мы можем играть намного лучше. Мы это видели сегодня, команда не показала той игры, которую может показывать «Спартак». Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника. В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее.

– На 75‑й минуте показалось, что команды начинают валять дурака. Были ли шансы у «Спартака» вернуться в игру?

– Можно было, конечно, что‑то исправить. Можно было сделать определенные выводы. Уверен, что в следующем туре мы будем другими. Я вам обещаю.