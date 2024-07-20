Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
– Насколько 0:0 с ЦСКА для «Ростова» – приемлемый и удовлетворительный результат?
– Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но думаю, никого из нас он не удовлетворил, с точки зрения игры даже. Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется.
- Впереди у «Ростова» матч 2-го тура против «Крыльев Советов» на выезде.
- В ЦСКА дебютировал в официальном матче главный тренер Марко Николич.
- Ранее серб тренировал «Локомотив».
Источник: «Матч ТВ»