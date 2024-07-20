Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА

20 июля 2024, 22:43
11

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

– Насколько 0:0 с ЦСКА для «Ростова» – приемлемый и удовлетворительный результат?

– Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но думаю, никого из нас он не удовлетворил, с точки зрения игры даже. Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется.

  • Впереди у «Ростова» матч 2-го тура против «Крыльев Советов» на выезде.
  • В ЦСКА дебютировал в официальном матче главный тренер Марко Николич.
  • Ранее серб тренировал «Локомотив».

Еще по теме:
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Карпин Валерий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЗаЖиМ
1721505086
Эх, могли забить в первом тайме, суета, блин...
Ответить
OOOVVV.
1721505136
Итогом доволен. Первый блин КОМОМ.)))..
Ответить
mutabor0992
1721506209
Валера сходи в секс шоп...Удовлетворитель купи.Клоун!гыыы
Ответить
paracetamol
1721545637
После матча КС с Зенитом эта игра смотрелась как матч команд первой лиги. Позорище в футбольном смысле!
Ответить
Главные новости
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
3
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
5
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Все новости
Все новости
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+