Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

– Насколько 0:0 с ЦСКА для «Ростова» – приемлемый и удовлетворительный результат?

– Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но думаю, никого из нас он не удовлетворил, с точки зрения игры даже. Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется.