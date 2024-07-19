В «Ростове» ответили на информацию о переговорах с ЦСКА по Глебову

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что ЦСКА пытался приобрести полузащитника Данила Глебова.

«Предложения от ЦСКА по Глебову не было, как и никаких контактов. Если поступит достойное предложение для клуба и игрока, то, конечно, его мы будем обсуждать», – заявил Рыскин.