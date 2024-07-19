В «Ростове» ответили на информацию о переговорах с ЦСКА по Глебову

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что ЦСКА пытался приобрести полузащитника Данила Глебова.
«Предложения от ЦСКА по Глебову не было, как и никаких контактов. Если поступит достойное предложение для клуба и игрока, то, конечно, его мы будем обсуждать», – заявил Рыскин.
- Недавно в СМИ появилась информация о том, что столичный ЦСКА хотел видеть команде российского хавбека Данила Глебова и вел переговоры с «Ростовом». Но дончане отказали москвичам.
- В минувшем сезоне Глебов поучаствовал в 39 поединках в майке донского коллектива. В них Данил сумел записать в актив 2 гола и 2 голевых паса.
- ЦСКА и «Ростов» встретятся в рамках 1-го тура нового сезона РПЛ. Встреча пройдет на домашней арене дончан.
Источник: «Матч ТВ»