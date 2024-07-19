Опубликован рейтинг зарплат игроков Ла Лиги: Мбаппе — 3-й, лидирует футболист «Барселоны»

Capology опубликовал данные о зарплатах футболистов в чемпионате Испании.

Как сообщает Telecomasia.net со ссылкой на Capology самым высокооплачиваемым футболистом в Испании является голландец Френки Де Йонг, играющий на позиции центрального хавбека. Каталонский клуб платит игроку 37,5 млн евро в год до вычета налогов. На 2-м месте находится польский центрфорвард Роберт Левандовски, также представляющий «Барселону». Его оклад составляет 33,33 млн евро в год.

Тройку лидеров замыкает новичок «Реала» Килиан Мбаппе. В его контракте с мадридским клубом предусмотрена сумма в размере 31,25 млн евро.

Портал Capology не учитывал бонусы, которые футболисту получат при достижении каких-либо индивидуальных или командных результатов. Самые большие бонусы у Мбаппе (64,58 млн евро).