Опубликован рейтинг зарплат игроков Ла Лиги: Мбаппе — 3-й, лидирует футболист «Барселоны»

Capology опубликовал данные о зарплатах футболистов в чемпионате Испании.
Как сообщает Telecomasia.net со ссылкой на Capology самым высокооплачиваемым футболистом в Испании является голландец Френки Де Йонг, играющий на позиции центрального хавбека. Каталонский клуб платит игроку 37,5 млн евро в год до вычета налогов. На 2-м месте находится польский центрфорвард Роберт Левандовски, также представляющий «Барселону». Его оклад составляет 33,33 млн евро в год.
Тройку лидеров замыкает новичок «Реала» Килиан Мбаппе. В его контракте с мадридским клубом предусмотрена сумма в размере 31,25 млн евро.
Портал Capology не учитывал бонусы, которые футболисту получат при достижении каких-либо индивидуальных или командных результатов. Самые большие бонусы у Мбаппе (64,58 млн евро).
- В завершившемся сезоне чемпионом Испании стал «Реал».
- Коллектив Карло Анчелотти выиграл Лигу чемпионов.
- «Барселона» финишировала на 2-й строчке.