Губерниев отреагировал на признание Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Комментатор Дмитрий Губерниев согласился, что Лев Яшин является лучшим вратарем в истории футбола.

Британский журнал FourFourTwo ранее составил список лучших голкиперов в истории. Яшин занял в нем первое место.

«Неудивительно, что Яшина назвали лучшим вратарeм в истории. Приятно, что этот рейтинг захватывает не только XX век, но и XXI, где соперники тоже очень достойные. Яшин – гордость СССР, России и всего мира.

Что касается второго места, Нойер, безусловно, очень хороший вратарь, один из лучших, но на эти строчки могли бы рассчитывать многие блестящие голкиперы. Я бы поставил в эту тройку Дино Дзоффа, так что Нойер мог бы немного подвинуться», – сказал Губерниев.