Мостовой – об Иличе в «Зените»: «Это просто смешно»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем переходе Ивана Илича в «Зенит».

Петербуржцы заплатят за полузащитника «Торино» 25 миллионов евро.

Зарплата 23-летнего серба составит порядка 3 миллионов без учета бонусов.

Игрок забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче минувшего сезона Серии А.

«Конечно, это просто перебор. Мне привели его статистику: три гола забил, две передачи отдал, а стоит 25 миллионов, зарплата три миллиона. Вы че, ребят? Такие деньги за игрока, когда нет ни международных турниров, ничего, так еще и в команду, где есть 25 человек минимум. Наверняка там продадут кого-то, но сути не меняет.

Какие 25 миллионов? Он этих денег не стоит. Ему красная цена восемь миллионов или десять. Если его купят, то кто-то хорошо позавтракает, пообедает и поужинает. Причем на десятилетия вперед. А зарплата в три миллиона – это просто смешно. Как жалко, что нам не 25, в наше время столько не платили. О таком даже мечтать не приходилось. Просто ужас!» – сказал Мостовой.