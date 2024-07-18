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Мостовой – об Иличе в «Зените»: «Это просто смешно»

18 июля 2024, 22:51
17

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем переходе Ивана Илича в «Зенит».

  • Петербуржцы заплатят за полузащитника «Торино» 25 миллионов евро.
  • Зарплата 23-летнего серба составит порядка 3 миллионов без учета бонусов.
  • Игрок забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче минувшего сезона Серии А.

«Конечно, это просто перебор. Мне привели его статистику: три гола забил, две передачи отдал, а стоит 25 миллионов, зарплата три миллиона. Вы че, ребят? Такие деньги за игрока, когда нет ни международных турниров, ничего, так еще и в команду, где есть 25 человек минимум. Наверняка там продадут кого-то, но сути не меняет.

Какие 25 миллионов? Он этих денег не стоит. Ему красная цена восемь миллионов или десять. Если его купят, то кто-то хорошо позавтракает, пообедает и поужинает. Причем на десятилетия вперед. А зарплата в три миллиона – это просто смешно. Как жалко, что нам не 25, в наше время столько не платили. О таком даже мечтать не приходилось. Просто ужас!» – сказал Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Илич Иван Мостовой Александр
Комментарии (17)
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FCSpartakM
1721332693
Мостовой теперь нашел новый объект для травли
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"supermax"
1721337710
За меньшие деньги к нам легионеры не поедут без международных турниров, а заработать все хотят .... Даже посредственные футболисты будут просить больше
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subbotaspartak
1721352429
Ильич в Петрограде изначально дорого
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Болотоход
1721358375
Та цирк! Помойка денег народных не жалеет!)))
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Давид59
1721362430
Мостовой, вроде, футболистом был, а простых вещей, похоже, не знает. Илич - опорник. Как можно о нём по забитым голам судить? Хотя его фраза "нам столько не платили" всё объясняет. Зависть.
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JIEGEHDA
1721363687
Игрок молодой . Стабильно играющий в Европе . Основной игрок Торино . Всё чётко . Там же глубокому запасу Бетиса дают 1.8 м евро в год . Почему тут 3 много? За 33 летнего лавочника норма . А за основного 23 летнего 3 много оказалось
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Garrincha58
1721365360
Мостовой прав это просто ужас Зениту лишь скорее потратить, если деньги есть и не важно куда их и на кого
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власик
1721367717
да, мостовой завидует
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alefreddy
1721379066
Мюллеру по фиг деньги народные
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Антибиотик
1721385806
Все по делу сказал, логично. Как будет, посмотрим.
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