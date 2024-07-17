Игрок «Спартака» рассказал об изменениях в команде при Станковиче

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о работе под руководством нового главного тренера команды Деяна Станковича.
Сербский специалист возглавил красно-белых 16 мая. Он подписал контракт на два года.
– Какие впечатления от работы с новым тренером?
– Новый опыт – схемы, тактика. Что конкретно нового? Точно будем играть в четыре защитника, индивидуально – каждый с каждым.
– По тому, как складывается предсезонка, нет ощущения, что будете играть центрального защитника?
– Пока что есть. Наигрывают в обороне. Чувствую себя нормально.
Источник: «РБ Спорт»