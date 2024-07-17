Защитник «Спартака» рассказал об инциденте с фанатами ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих отношениях с болельщиками ЦСКА.

Российский футболист выступал за армейцев с 2014 по 2019 год.

– С фанатами ЦСКА бывали эксцессы?

– Наверное, только после первого дерби, когда мы в Кубке выиграли 1:0 у них на стадионе. У меня есть традиция, ещe с Самары – я по всему полю прохожу и всем хлопаю, независимо, дома или на выезде. Просто хлопаю болельщикам за то, что пришли и поддержали. После игры с ЦСКА подумал, что надо это сделать – тем более что я воспитанник клуба. Иду, хлопаю – и тут мне как полетело! Кричали и что-то показывали. Я понял, что, видимо, не в тот момент. Это единственное, что было.