«Челси» опубликовал заявление по инциденту с Энцо Фернандесом

«Челси» заявил о начале дисциплинарного расследования в отношении аргентинского полузащитника команды Энцо Фернандеса. Оно вызвано инцидентом, произошедшим при праздновании сборной Аргентины победы в Кубке Америки.
«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, поддерживающим разнообразие, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.
Мы признаем и ценим факт публичных извинений нашего игрока и будем использовать это как возможность извлечь урок.
Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру», – говорится в заявлении «синих».
- Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0), игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
- Энцо Фернандес вел трансляцию видео празднования, но через некоторое время прервал ее.
- Сообщалось, что французские футболисты «Челси» были возмущены поведением партнера по команде.
Источник: официальный сайт «Челси»