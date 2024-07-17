«Челси» опубликовал заявление по инциденту с Энцо Фернандесом

«Челси» заявил о начале дисциплинарного расследования в отношении аргентинского полузащитника команды Энцо Фернандеса. Оно вызвано инцидентом, произошедшим при праздновании сборной Аргентины победы в Кубке Америки.

«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, поддерживающим разнообразие, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.

Мы признаем и ценим факт публичных извинений нашего игрока и будем использовать это как возможность извлечь урок.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру», – говорится в заявлении «синих».