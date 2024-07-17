«Челси» изучит ситуацию со скандальным видео Энцо

«Челси» проведет расследование относительно скандального видеоролика своего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. По данным журналиста Daily Mail Кирана Гилла, «синие» намерены отнестись к этой ситуации серьезно и принять надлежащие меры.

Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0), игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.

Энцо Фернандес вел трансляцию видео празднования, но через некоторое время прервал ее.

Сообщалось, что французские футболисты «Челси» были возмущены поведением партнера по команде.