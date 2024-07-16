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  • Дуглас Сантос высказался о возможности трансфера Неймара в «Зенит»

Дуглас Сантос высказался о возможности трансфера Неймара в «Зенит»

16 июля 2024, 18:09
4

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не против увидеть в команде Неймара.

«Какого еще бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады.

Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к «Зениту», это было бы просто супер», – сказал Сантос.

  • Неймар сейчас в «Аль-Хиляле».
  • Игрок травмирован с 2023 года.
  • Неймар ранее выступал за «Барселону», «ПСЖ».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Неймар Дуглас Сантос
Комментарии (4)
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Zubo
1721144268
Нам больше подходят аргентинцы , РПЛ очень атлетичная и контактная лига, там в Аргентине есть люди , такие как Отаменди , Акунья , Де Пауль , Пецелла которым за тридцать и которые бы к нам пошли , может даже Ди Мария, Неймар очень нежный для РПЛ
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NewLife
1721144695
Лев Маргаритыч, нет Маргарит Львович - с кем я разговариваю ? сама с собой))Помните Раневскую? Дуглас, продолжай ковырять в носу, рб спорт все схавает)
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