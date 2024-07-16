Дуглас Сантос высказался о возможности трансфера Неймара в «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не против увидеть в команде Неймара.
«Какого еще бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады.
Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к «Зениту», это было бы просто супер», – сказал Сантос.
- Неймар сейчас в «Аль-Хиляле».
- Игрок травмирован с 2023 года.
- Неймар ранее выступал за «Барселону», «ПСЖ».
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Источник: «РБ Спорт»