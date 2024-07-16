В «Фламенго» рассказали о сложностях переговоров с «Зенитом» по Клаудиньо

Неназванный представитель «Фламенго» рассказал о возникших трудностях с переговорами по трансферу 27-летнего полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Мы получили позитивные ответы от всех. А на прошлой неделе мы узнали, что «Зенит» изменил решение по Клаудиньо, они предложили ему продлить контракт.

С русскими трудно вести переговоры, можно праздновать успех только тогда, когда будут поставлены подписи. Понятно, что мы продолжим попытки, но сейчас «Зенит» отступил назад», – передал слова представителя «Фламенго» журналист Вене Касагранде.