В «Фламенго» рассказали о сложностях переговоров с «Зенитом» по Клаудиньо

Неназванный представитель «Фламенго» рассказал о возникших трудностях с переговорами по трансферу 27-летнего полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
«Мы получили позитивные ответы от всех. А на прошлой неделе мы узнали, что «Зенит» изменил решение по Клаудиньо, они предложили ему продлить контракт.
С русскими трудно вести переговоры, можно праздновать успех только тогда, когда будут поставлены подписи. Понятно, что мы продолжим попытки, но сейчас «Зенит» отступил назад», – передал слова представителя «Фламенго» журналист Вене Касагранде.
- Сообщалось, что «Фламенго» предлагал купить футболиста за 18 миллионов евро.
- Во время матча OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
Источник: Coluna do Fla