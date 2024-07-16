Уильямс получил предложения из Англии и Франции

22-летний вингер «Атлетика» Нико Уильямс получил «астрономические» предложения из Англии и Франции, но фаворитом в борьбе за игрока остается «Барселона». По данным Sport.es, сам футболист сборной Испании заинтересован в переходе именно в каталонский клуб.

«Барселона» намерена оформить трансфер до конца текущего месяца.