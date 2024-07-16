Уильямс получил предложения из Англии и Франции

22-летний вингер «Атлетика» Нико Уильямс получил «астрономические» предложения из Англии и Франции, но фаворитом в борьбе за игрока остается «Барселона». По данным Sport.es, сам футболист сборной Испании заинтересован в переходе именно в каталонский клуб.
«Барселона» намерена оформить трансфер до конца текущего месяца.
- В прошлом сезоне Уильямс провел за «Атлетик» 37 матчей, забил 8 голов, отдал 19 передач.
- Он стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании. На турнире вингер провел 6 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
Источник: Sport.es