«Зенит» хотел получить вингера сборной Турции в обмен на Вендела

«Галатасарай» откзался от предложения «Зенита» обменять 26-летнего полузащитника Вендела на 24-летнего вингера Барыша Йилмаза, сообщает Adres Futbol. По данным NewsKartal, имелся и вариант перехода бразильца в «Бешикташ», но кандидатура Вендела не является приоритетом для стамбульского клуба.

26-летний Вендел в минувшую субботу забил 1 гол и сделал 2 передачи в матче OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» (4:2).

Йилмаз в прошлом сезоне провел за «Галатасарай» 55 матчей, забил 7 голов, отдал 12 передач. На Евро-2024 он сыграл в 5 встречах сборной Турции.