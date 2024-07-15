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  • Сторожук пожаловался на незащищенность отечественных тренеров

Сторожук пожаловался на незащищенность отечественных тренеров

15 июля 2024, 23:26
2

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о проблематике своей профессии.

«У нас сильная отечественная школа, но мы всe сами испортили. Например, сербские тренеры хвалят своих, немцы – тоже. Они пиарят свой тренерский цех и тем самым повышают важность профессии. А у нас любой деятель может заявить, что у нас нет тренеров, и могут рассказать, как нужно работать, кому куда бежать и как забивать. А начинаться всe должно с детских тренеров.

Родители должны прививать уважение к тренерам и рассказывать о важности этой профессии, а не оскорблять и вселять в детей недоверие к специалистам, которые с ними работают. Ребeнок должен через всю жизнь пронести, что к тренеру нужно относиться с уважением. К слову сказать, то же самое касается и руководителей академий, которые зачастую говорят, что у нас нет тренеров…

У нас принято втаптывать в грязь, действовать в манере сарказма. Иностранцы в шоке, когда у нас тренеров называют физруками, неуважительно отзываются о них. Европейский тренер защищeн юридически, имеет статус. Надо улучшать наше общество», – сказал Сторожук.

  • В 2022 году тренер работал с «Краснодаром» в РПЛ.
  • С прошлого года Сторожук в «Арсенале».
  • Всю игровую и тренерскую карьеру 42-летний уроженец Краснодарского края проводит в России.

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Источник: официальный сайт «Арсенала»
Россия. Первая лига Арсенал Сторожук Александр
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1721114457
Когда детские тренера будут правильно тренировать,тогда все будет хорошо.Но для этого им должны хорошо платить
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Илья-Альчуль-vkontakte
1721129321
Вот только пули лить не надо про эффемерных да фантом. Выпускников, чтоб чудо чадо - в Зените нет. Наш "жантилом" - чем в лиге Уефа являлся? С тинейджерами там тягался. Из группы вышел? "Авантаж". И сам-четыре. Полно, краш! Их пестуют что в Краснодаре, что в Питере, что в ЦСКА не те совсем. Цель нелегка, однако с ней справлялись встарь! Пусть корифей, пусть эталон потрафят нам из тех, кто бон.:) И надо ли зарплат большущих? Пусть как в СССР могучем.
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