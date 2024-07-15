Сторожук пожаловался на незащищенность отечественных тренеров

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о проблематике своей профессии.

«У нас сильная отечественная школа, но мы всe сами испортили. Например, сербские тренеры хвалят своих, немцы – тоже. Они пиарят свой тренерский цех и тем самым повышают важность профессии. А у нас любой деятель может заявить, что у нас нет тренеров, и могут рассказать, как нужно работать, кому куда бежать и как забивать. А начинаться всe должно с детских тренеров.

Родители должны прививать уважение к тренерам и рассказывать о важности этой профессии, а не оскорблять и вселять в детей недоверие к специалистам, которые с ними работают. Ребeнок должен через всю жизнь пронести, что к тренеру нужно относиться с уважением. К слову сказать, то же самое касается и руководителей академий, которые зачастую говорят, что у нас нет тренеров…

У нас принято втаптывать в грязь, действовать в манере сарказма. Иностранцы в шоке, когда у нас тренеров называют физруками, неуважительно отзываются о них. Европейский тренер защищeн юридически, имеет статус. Надо улучшать наше общество», – сказал Сторожук.