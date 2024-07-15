Стало известно условие для возвращения Сергеева в «Крылья Советов»

«Зенит» готов отпустить форварда Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

Для этого нужно условие: подписание «Зенитом» спартаковца Александра Соболева или иного нападающего.

В минувшем сезоне 29-летний Сергеев провел 39 матчей за «Зенит», забил 11 голов, отдал 2 передачи.

Он выступает за петербуржцев с 2022 года, когда был куплен у «Крыльев Советов» за 2,15 миллиона евро.

Сейчас Сергеев стоит 5 миллионов.

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