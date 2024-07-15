Андрей Мостовой: «У меня был вариант во Франции, жду предложения круче»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сообщил, что его приглашали во Францию.
– В России тренд на открытость. Дмитрий Баринов рассказал про предложения от «Алавеса» и «Метца». Что у тебя в этом направлении?
– Прошлый сезон сложился неудачно. До этого был вариант с Европой, сейчас пока вариантов нет. Тогда была Франция.
– Жалеешь, что не получилось?
– Нет. Был тяжелый период. Травмы, все остальное.
– Цель, чтобы этот вариант появился снова?
– Надеюсь, даже покруче.
- 26-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
- С командой он 4 раза брал РПЛ.
- На счету Мостового 14 матчей за сборную России, 2 гола.
Источник: «Чемпионат»