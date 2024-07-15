Новичок ЦСКА рассказал, на какой позиции будет выступать в московском клубе

Новобранец ЦСКА Секу Койта пояснил, на какой позиции сможет сыграть.
«Считаю себя универсальным футболистом, способным выполнять разные роли в зависимости от ситуации. В „Ред Булл“ из Зальцбурга я играл и центрального нападающего, и вингера, при этом везде чувствовал себя замечательно. Всe зависит от главного тренера. Он примет решение, которое будет наиболее полезно для нашей команды. В свою очередь, я буду стараться воплотить все его идеи на поле», – пояснил Койта.
- Центрфорвард Секу Койта пополнил ряды ЦСКА совсем недавно. Футболист пришел в столичный клуб в статусе свободного агента.
- Секу защищал цвета «РБ Зальцбург». В майке австрийского гранда Койта поучаствовал в 106 играх. В них он сумел забить 43 гола и 21 раз ассистировать партнерам по команде.
- По данным портала Transfermarkt, за карьеру новобранец армейского клуба сыграл 52 игры на позиции центрфорварда, 21 матч на позиции оттянутого форварда, 12 встреч в качестве атакующего полузащитника.
- Также в активе Койты 1 поединок на позиции центрального полузащитника.
Источник: Bobsoccer