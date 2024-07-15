Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании на Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после финала Евро-2024 с Англией (2:1) подвел итоги выступления своих подопечных на турнире.

– Нельзя быть счастливее, я смотрю на болельщиков, игроков... Сегодня был замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, и сегодня я горжусь еще больше. Надеюсь, что этот импульс послужит тому, чтобы становиться лучше с каждым днем.

– Можно ли сказать, что Испания провела безупречный турнир?

– Всегда можно стать лучше, в этом и состоит наша цель. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как стать немного лучше. Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши.