Конте прокомментировал будущее Хвичи в «Наполи»

Новый наставник «Наполи» Антонио Конте поделился информацией о будущем вингера Хвичи Кварацхелии.
«Президент сказал мне, что Хвича останется. Я очень этому рад. Кварацхелия и ди Лоренцо – ключевая часть нашего проекта», – заявил Конте.
- Ранее агент грузинского вингера Хвичи Кварацхелии публично заявил о желании игрока сменить клубную прописку.
- СМИ сообщают, что «ПСЖ» активно работает над трансфером футболиста.
- Хвича защищает цвета итальянского гранда с 2022 года. В майке неаполитанского коллектива Кварацхелия забил 25 голов и 26 раз ассистировал партнерам по команде в 88 поединках.
Источник: социальные сети Фабрицио Романо