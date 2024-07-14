Конте прокомментировал будущее Хвичи в «Наполи»

Новый наставник «Наполи» Антонио Конте поделился информацией о будущем вингера Хвичи Кварацхелии.

«Президент сказал мне, что Хвича останется. Я очень этому рад. Кварацхелия и ди Лоренцо – ключевая часть нашего проекта», – заявил Конте.