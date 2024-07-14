Сергеев ответил на информацию о возвращении в «Крылья Советов»

Нападающий Иван Сергеев высказался по поводу будущего в «Зените».
«У меня еще год контракта, я здесь счастлив и готов доказывать, побеждать с «Зенитом», – заявил Сергеев.
- 29-летний центрфорвард Иван Сергеев представляет цвета «Зенита» с 2022 года.
- В сине-бело-голубой майке россиянин провел 88 поединков.
- В них он сумел забить 30 голов. Также в активе Ивана 14 ассистов.
- Ранее в СМИ появились сведения, что боссы «Зенита» готовы рассмотреть продажу форварда. В его услугах заинтересованы «Крылья Советов».
Источник: «Матч ТВ»