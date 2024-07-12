Лунин сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин в интервью Marca ответил, останется ли он в мадридском клубе.
– Вы останетесь в «Мадриде» на следующий сезон?
– Посмотрим, посмотрим… Скоро узнаем.
– Вы хотите остаться?
– Конечно, но… Единственное, что могу сказать: все было хорошо… И теперь все в руках «Мадрида». Это все, что могу сказать о своем будущем.
– Что вы имеете в виду, говоря «все в руках «Мадрида»?
– Я сказал то, что хотел сказать. Скоро… Не знаю, что произойдет. Я начну предсезонку 15 июля, хотя мог бы выйти из отпуска позже. Но я хочу быть с командой с первого дня [предсезонки], потому что это мое желание.
Если бы я не хотел быть здесь, то использовал бы весь отпуск, но я хочу вернуться пораньше, потому что я в лучшей команде мира.
- 25-летний Лунин в «Реале» с 2018 года.
- В прошлом сезоне он пропустил 32 гола в 31 матче.
- Интерес к украинскому голкиперу проявляли «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
- Его контракт с мадридцами истекает следующим летом.
Источник: Sports.ru