Лунин сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин в интервью Marca ответил, останется ли он в мадридском клубе.

– Вы останетесь в «Мадриде» на следующий сезон?

– Посмотрим, посмотрим… Скоро узнаем.

– Вы хотите остаться?

– Конечно, но… Единственное, что могу сказать: все было хорошо… И теперь все в руках «Мадрида». Это все, что могу сказать о своем будущем.

– Что вы имеете в виду, говоря «все в руках «Мадрида»?

– Я сказал то, что хотел сказать. Скоро… Не знаю, что произойдет. Я начну предсезонку 15 июля, хотя мог бы выйти из отпуска позже. Но я хочу быть с командой с первого дня [предсезонки], потому что это мое желание.

Если бы я не хотел быть здесь, то использовал бы весь отпуск, но я хочу вернуться пораньше, потому что я в лучшей команде мира.