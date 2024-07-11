Зарема – о гендиректоре «Спартака»: «Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о невключении генерального директора клуба Олега Малышева в состав правления РПЛ.

«Видимо, даже в исполкоме не уверены, что Малышев надолго задержится в «Спартаке» и стоит ли его вообще вводить в состав правления РПЛ. И что он может дать исполкому, кроме как свои фантастические и нереализуемые стратегии, которые прежде насочинял для РФС.

Впервые за всю историю клуба «Спартак» не представлен в этом органе. Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах. Малышеву лучше сконцентрироваться на клубных проблемах и навести порядок в своем огороде.

А фиолетовый галстук на плече – очень символичная художественная деталь, как бы она не стала олицетворением сезона», – сказала Салихова.