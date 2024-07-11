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  • Зарема – о гендиректоре «Спартака»: «Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах»

Зарема – о гендиректоре «Спартака»: «Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах»

11 июля 2024, 14:31
11

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о невключении генерального директора клуба Олега Малышева в состав правления РПЛ.

«Видимо, даже в исполкоме не уверены, что Малышев надолго задержится в «Спартаке» и стоит ли его вообще вводить в состав правления РПЛ. И что он может дать исполкому, кроме как свои фантастические и нереализуемые стратегии, которые прежде насочинял для РФС.

Впервые за всю историю клуба «Спартак» не представлен в этом органе. Не дорос еще представлять клуб в футбольных структурах. Малышеву лучше сконцентрироваться на клубных проблемах и навести порядок в своем огороде.

А фиолетовый галстук на плече – очень символичная художественная деталь, как бы она не стала олицетворением сезона», – сказала Салихова.

  • Малышев является генеральным директором «Спартака» с 20 июня 2023 года.
  • В состав правления РПЛ вошли президент лиги Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1720698471
"Не мой клиент"-прокомментировала Зарема Равильевна
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NewLife
1720698880
Нельзя ли сообщить какие такие важные решения принимало в последнее время правление рпл, и зачем оно вообще существует, какие важные функции отведены этой пустышке в рфс. Младший помощник старшего дворника. Зарема, я готов тебя туда порекомендовать.
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...короче
1720699359
...Зарема... А, кстати, как правильно - ЗарЕма или ЗаремА?...
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Александр-Каратеев-yandex
1720699633
Там есть Мележиков, хоть у него сейчас и другая должность, но все знают что он спартаковский и этого достаточно.
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DOCTOR PENALTY
1720704088
Малышев - это один из авторов того бардака, который сейчас творится в Спартаке. Для чего же его включать в состав правления РПЛ, чтобы тиражировать это безобразие в более широких масштабах?...
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Sky Spartak
1720708263
Она прям доросла и переросла ))) Что сидит и хает только нынешних руководителей )))
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subbotaspartak
1720712269
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна... хорошая должность
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