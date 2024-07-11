Аршавин определил фактор риска для «Зенита» в новом сезоне

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о перспективах петербургской команды в сезоне-2024/25.

– Каковы шансы, что кто-то в ближайшем сезоне окажет конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото?

– На данный момент никого не видно. Пока «Зенит» сильнее и лучше всех работает в этом трансферном окне.

– То есть «Зенит» перегруппировался и теперь не даст тех же шансов, которые в прошлом сезоне дал «Краснодару» и «Динамо»?

– Трудно сказать. Мы же и перед прошлым сезоном не думали, что будет такая интрига. Но она же случилась. Так что посмотрим.

– Тогда все-таки было больше предпосылок из-за ухода Малкома и Далера Кузяева.

– Посмотрим. Все равно в «Зените» сейчас 30 человек в составе. Надо посмотреть, куда их распределить.

Это же тоже может проблемой быть, когда много игроков и половина из них на скамейке.