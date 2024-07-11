Галактионов рассказал о будущем Сильянова в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов поделился информацией о будущем защитника Александра Сильянова.

«В клуб не поступало официальное предложение. Мы не собираемся об этом говорить, потому что Сильянов не продается, он основной игрок «Локомотива». Мы рассчитываем на него, как на игрока нашей команды, национальной сборной и фундаментального футболиста в дальнейшем», – заявил Галактионов.