Галактионов рассказал о будущем Сильянова в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов поделился информацией о будущем защитника Александра Сильянова.
«В клуб не поступало официальное предложение. Мы не собираемся об этом говорить, потому что Сильянов не продается, он основной игрок «Локомотива». Мы рассчитываем на него, как на игрока нашей команды, национальной сборной и фундаментального футболиста в дальнейшем», – заявил Галактионов.
- 23-летний россиянин Александр Сильянов, играющий на позиции крайнего защитника, в завершившемся сезоне поучаствовал в 27 играх во всех соревнованиях за столичный Локомотив.
- В них футболисту удалось записать на свой счет 2 гола и 1 голевой пас.
- Столичный коллектив по итогам сезона занял 4-е место.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что Сильянова в своей команде хочет видеть «Динамо» Марцела Лички. Бело-голубые предложили за игрока 5 миллионов, но получили отказ.
- «Локомотив» в первом туре нового сезона сыграет с «Акроном» из Тольятти.
Источник: Sport24