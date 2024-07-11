Погребняк оценил игру сборной Англии в матче с Нидерландами

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк поделился мыслями по поводу победы Англии над Нидерландами (2:1) в рамках полуфинала Евро-2024.

«Сегодня мы увидели другую Англию, этот матч англичане могут занести себе в актив. Перед финалом очень позитивно. Думаю, нас ждет очень зрелищная игра. Были голы и яркие моменты, плюс Саутгейт угадал с заменами – молодец. Как говорят англичане: «What a finish!»», – заявил Погребняк.