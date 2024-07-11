Погребняк оценил игру сборной Англии в матче с Нидерландами

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк поделился мыслями по поводу победы Англии над Нидерландами (2:1) в рамках полуфинала Евро-2024.
«Сегодня мы увидели другую Англию, этот матч англичане могут занести себе в актив. Перед финалом очень позитивно. Думаю, нас ждет очень зрелищная игра. Были голы и яркие моменты, плюс Саутгейт угадал с заменами – молодец. Как говорят англичане: «What a finish!»», – заявил Погребняк.
- Поединок с Нидерландами для англичан получился тяжелым. Уже на 7-й минуте голландцы вели в счете.
- Но дружина Гарета Саутгейта довольно быстро сравняла счет. Рефери встречи наказал голландскую сборную 11-метровым, который реализовал Гарри Кейн.
- Победу Англии принес центрфорвард Олли Уоткинс. Он откликнулся на передачу Коула Палмера и реализовал свой момент. Это случилось уже в самой концовке поединка.
- Англия в решающем матче за трофей сразится с Испаний Луиса де ла Фуэнты.
Источник: «СЭ»