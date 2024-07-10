Сборная Англии одержала победу над Нидерландами в рамках 1/2 финала чемпионата Европы, итоговый счет 1:2.

1-й тайм

После начало матча игроки сборной Нидерландов стали контролировать мяч и выглядели более уверенно и на 7-й минуте Симонс на чужой половине обокрал зазевавшегося соперника и потащил мяч к штрафной. Сблизился с ее линией и великолепным ударом уложил мяч в районе дальней «девятки». Счет стал 1:0.

Смотреть гол Симонса.

После забитого гола Англичане взяли мяч под свой контроль, имели несколько подходов к воротам, но создать сто процентный момент не удавалось.

На 16-й минуте после просмотра видео Цвайер назначает 11-метровый. Кейн, уже нанеся удар. наткнулся на ногу Дюмфриса, случился контакт. Феликс сначала не хотел ничего назначать, но пригласили к монитору. Кейн уверенно реализовал, счет 1:1.

Смотреть момент нарушения правил.

Смотреть гол Кейна.

На 22-й минуте Дюмфрис плотно поставил ногу под удар-тычок Фодена. Фил в штрафной протиснулся практически к штанге и успел до собственного «выката» за лицевую отправить в створ. Его закрыл уже не Барт, а Дензел.

На 29-й минуте угловой с правого фланга, подача в гущу футболистов, где выше всех оттолкнулся Дюмфрис. Акцентированный удар головой пришелся в перекладину.

На 33-й минуте Фил Фоден с 27 метров с левой ноги блестяще закрутил в обводку Вербрюггена, мяч попал в каркас ворот, от него снаряд покинул поле. На 39-й минуте Майну, будучи в штрафной, пяткой откатил чуть назад Фодену. В левую прям, как и нужно. Фил ударяет в левый нижний угол – фиксирует в резком прыжке Вербрюгген.

Последние минуты тайма прошли без ярких моментов, счет 1:1.

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2-й тайм

Второй тайм начался с небольшим преимуществом игроков сборной Нидерландов, однако было видно, что играют довольно робко.

На 56-й минуте неточный заброс почти черпачком от Симонса от центральной линии. Искал Вегхорста, ради чего Вута и выпустили. Ни одной встречи с мячом у громоздкого форварда не было. Первые 20 минут второго тайма проходило довольно спокойной, можно сказать скучно, команды не создавали моментов, игра проходила преимущественно в центре поля.

На 64-й минуте Пикфорд совершил великолепный сейв! Нидерланды разыгрывали стандарт с левого фланга, Верман навесил к дальней. Ван Дейк направляет в створ метров с шести – сильно! Голкипер в полете переводит на угловой.

На 70-й минуте Райс перехватил на чужой половине и поторопился с дальнейшим шагом. Навес в штрафную, где никого не было. Вербрюгген забрал в руки. Ни одного удара в створ Барта не было после перерыва.

На 78-минуте Симонс нанес удар с 15 метров. По летящему мячу пробил рикошетом от газона. И попал в створ, только Пикфорд был готов и намертво забрал. Забить второй гол Симонсу не удалось.

На 82-й минуте матча игроки сборной Англии забили гол в ворота Нидерландов, сака из штрафной замкнул «прострел» справа, однако судьи быстро отменили взятие ворот в связи с положением «вне игры».

На 88-й минуте Палмер после «прострела» слева получил возможность для удара из штрафной. Левой ногой направлял в «девятку» – мяч свалился, полетел на трибуны. При должном исполнении можно было забивать.

На 90-й минуте Олли Уоткинс выводит Англию вперед, угадал с заменой Гарет Саутгейт, да еще и в такое важное для английской команды время. Палмер сделал пас на правый край чужой штрафной на Уоткинса, который вторым касанием метров с двенадцати из под де Врея точно зарядил в дальний нижний угол.

Смотреть гол Уоткинса.

После забитого гола игроки сборной Нидерландов не смогли создать момента для взятия ворот, итоговый счет 1:2, Англия выходит в финал.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.