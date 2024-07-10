Месси вышел на второе место в истории по голам за сборные и уступает только Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал вторым бомбардиром в истории на уровне сборных.
37-летний форвард забил свой 109-й гол за национальную команду на 51-й минуте полуфинала Кубка Америки-2024 против Канады (2:0).
Он обошел иранца Али Даеи, у которого 108 голов.
Больше Месси в составах национальных команд забивал только Криштиану Роналду за сборную Португалии – 130 голов.
- В финале Кубка Америки-2024 Аргентина сыграет с победителем матча между Уругваем и Колумбией.
- Месси дебютировал за национальную команду 17 августа 2005 года.
Источник: «Бомбардир»