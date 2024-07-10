Месси вышел на второе место в истории по голам за сборные и уступает только Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал вторым бомбардиром в истории на уровне сборных.

37-летний форвард забил свой 109-й гол за национальную команду на 51-й минуте полуфинала Кубка Америки-2024 против Канады (2:0).

Он обошел иранца Али Даеи, у которого 108 голов.

Больше Месси в составах национальных команд забивал только Криштиану Роналду за сборную Португалии – 130 голов.