Аршавин сказал, что «Динамо» не продаст Тюкавина «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о потециале нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

– Будь вы спортивным директором, кого бы взяли в «Зенит»?

– Не знаю. Там и так полна горница всего и всех.

– Но из РПЛ кого хотели бы взять в «Зенит»?

– Тюкавина.

– Агент Тюкавина сказал, что Костя даже за 5 миллионов евро в год не пойдет.

– За пять с половиной пойдет. [Смеется]. Но «Динамо» его уже не продаст нам.

– У него есть потенциал уехать?

– Есть. Он через год уедет в Европу.

– Куда? В топ-5 лиг?

– Смотря как играть будет.