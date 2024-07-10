Аршавин сказал, что «Динамо» не продаст Тюкавина «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о потециале нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
– Будь вы спортивным директором, кого бы взяли в «Зенит»?
– Не знаю. Там и так полна горница всего и всех.
– Но из РПЛ кого хотели бы взять в «Зенит»?
– Тюкавина.
– Агент Тюкавина сказал, что Костя даже за 5 миллионов евро в год не пойдет.
– За пять с половиной пойдет. [Смеется]. Но «Динамо» его уже не продаст нам.
– У него есть потенциал уехать?
– Есть. Он через год уедет в Европу.
– Куда? В топ-5 лиг?
– Смотря как играть будет.
- 22-летний Тюкавин в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Динамо», забил 17 голов, отдал 9 передач.
- Агент игрока Алексей Сафонов ранее не исключил ухода нападающего из московской команды в летнее трансферное окно.
Источник: «РБ Спорт»