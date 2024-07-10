«Локомотив» подпишет защитника молодежной сборной Беларуси

Защитник дзержинского «Арсенала» (Беларусь) Арсений Агеев подпишет контракт с «Локомотивом» на 3 года. По данным журналиста Ивана Карпова, 19-летний футболист сейчас проходит медобследоваие в Москве.

После заключения договора Агеев отправится назад в «Арсенал» играть там на правах аренды.

«У «Локо» новая стратегия: подписывать молодых белорусов и развивать их через «Арсенал», где работает экс-коуч красно-зеленых Вашкевич. Так что вместе с перспективной росмолодежью там теперь будут собирать и прокачивать местных талантов после подписания с москвичами», – написал Карпов.