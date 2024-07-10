«Химки» пополнились тремя иностранными тренерами

«Химки» представили помощников нового главного тренера команды Франка Артиги.
Ими стали 26-летний Джозеп Техедо, который специализируется на физической подготовке, 43-летний тунисец Анис Буссаиди, который в 2011 году играл за «Ростов», и 45-летний тренер вратарей Хосе Бермудес.
- Андрей Талалаев, под руководством которого «Химки» вернулись в РПЛ, покинул клуб в межсезонье.
- Новый главный тренер 47-летний испанец Франк Артига ранее возглавлял в России вторую, а затем основную команду «Родины».
Источник: официальный сайт «Химок»