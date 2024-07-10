«Химки» забили 10 голов медиаклубу и проиграли сербскому ОФК

«Химки» провели два предсезонных матча за один день. Сначала подмосковный клуб на стадионе «Родина» разгромил команду Медиалиги «Рома» со счетом 10:0.

Хет-трики на счету Ильи Садыгова и Тимура Касимова, дубль оформил Кирилл Панченко, по одному мячу забили Илья Берковский и Олег Исаенко.

Затем «Химки» сыграли с сербским ОФК и уступили 2:3 на стадионе «Арена Химки».

После первого тайма подмосковная команда вела 2:1. У нее по голу забили Самину Абдуллахи и Александр Руденко. Во втором тайме ОФК забил дважды и химчане на это ответить не смогли.