Титов объяснил, почему приход Станковича дает «Спартаку» надежду

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером команды.
– Что ждет «Спартак» с приходом нового главного тренера?
– Для оценки нужно видеть тренировочный процесс – с каким настроением работает команда, что получается.
– Есть оптимизм с приходом Станковича?
– Конечно. Великий футболист. Есть надежда, что он может личным примером показать, как и что делается.
- Станкович стал руководить «Спартаком» со стартом подготовки к сезону-2024/25.
- Контракт с 45‑летним сербским специалистом подписан на два года.
Источник: «РБ Спорт»