Титов объяснил, почему приход Станковича дает «Спартаку» надежду

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером команды.

– Что ждет «Спартак» с приходом нового главного тренера?

– Для оценки нужно видеть тренировочный процесс – с каким настроением работает команда, что получается.

– Есть оптимизм с приходом Станковича?

– Конечно. Великий футболист. Есть надежда, что он может личным примером показать, как и что делается.