Аршавин: «По европейским меркам «Зенит» — небогатый клуб»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу возможного выступления петербургской команды в Лиге чемпионов.
«Смог бы сейчас Семак чего-то достичь с «Зенитом» в Лиге чемпионов? Всe бывает. Во-первых, вы подумайте, что в Европе деньги вообще другие. По европейским меркам «Зенит» – небогатый клуб для Лиги чемпионов.
«Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов, но не 1/4 финала точно. Там у людей бюджеты под миллиард: от 700 млн до 1 млрд», – заявил Аршавин.
- Последний раз Зенит участвовал в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022.
- Невский клуб был посеян в квартет к «Ювентусу», «Челси» и «Мальме» из Швеции. Чемпион России набрал в группе 5 очков и занял 3-е место, попав в Лигу Европы.
- На групповом этапе петербуржцы запомнились разгромной победой над «Мальме» (4:0) и яркой ничьей с «Челси» Томаса Тухеля (3:3).
- В своей истории «Зенит» трижды выходил в плей-офф ЛЧ. Два раза это делал Лучано Спаллетти. И один раз невский клуб в 1/8 финала выводил португалец Андре Вилаш-Боаш.
- Нынешний состав «Зенита», по данным Transfermarkt, стоит 173,10 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»