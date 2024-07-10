Аршавин: «По европейским меркам «Зенит» — небогатый клуб»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу возможного выступления петербургской команды в Лиге чемпионов.

«Смог бы сейчас Семак чего-то достичь с «Зенитом» в Лиге чемпионов? Всe бывает. Во-первых, вы подумайте, что в Европе деньги вообще другие. По европейским меркам «Зенит» – небогатый клуб для Лиги чемпионов.

«Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов, но не 1/4 финала точно. Там у людей бюджеты под миллиард: от 700 млн до 1 млрд», – заявил Аршавин.