Сборная Испании одержала победу над Францией в рамках 1/2 финала чемпионата Европы, итоговый счет 2:1. Испания становится первой сборной, которая сыграет в финале Евро.

1-й тайм

Игроки сборной Испании активно начали встречу, держа мяч под свои контролем, но на 9-й минуте невнимательно сыграли они в обороне, за что быстро поплатились! Сначала Хесус Навас вовремя не вышел вперед, создав для Франции глубину в атаке. В итоге Мбаппе от левой боковой линии штрафной площади из-под Наваса зряче навесил на дальнюю штангу, а там Коло Муани открылся за спиной Ляпорта и головой с 5 метров переправил мяч в ворота. Счет 1:0.

Смотреть гол Коло Муани.

На 17-й минуте Дембеле с правого фланга выдал классную передачу, разогнав атаку. Затем Мбаппе слева ворвался в штрафную площадь и с 14 метров нанес плотный удар, но Начо успел подставиться. А затем Коло Муани, находясь метрах в 7 от ворот, не подстроился под отскок. А ведь мог он переправить мяч в пустые ворота.

На 21-й минуте Ямаль подобрал отскок на чужой половине поля, раскачал Рабьо, а затем с 25 метров нанес шикарный обводящий удар в дальнюю девятку – рикошетом от штанги мяч влетел в сетку! Счет 1:1.

Смотреть гол Ямаля.

На 25-й минуте здорово Испанцы комбинировали на чужой половине поля. В итоге Хесус Навас с правого фланга навесил в штрафную площадь, где Ольмо показал шикарную технику – ловко укротил отскок, а затем красиво обыграл Чуамени, после чего с 12 метров сильно пробил низом, а Кунде, пытаясь спасти команду, срезал мяч в свои ворота. Счет 2:1.

Смотреть гол Ольмо.

На 31-й минуте Уильямс в чужой штрафной площади пяткой оставил мяч Морате, а тот, находясь в окружении аж шестерых соперников, едва не прорвался к воротам через минуту Ольмо отработал на своей половине поля – поборолся с Кунде и заставил соперника сыграть рукой.

На 36-й минуте Ямаль сместился с правого фланга ближе к центру и затем покатил на Фабиана Руиса, который пробил с 18 метров, и мяч после рикошета от Чуамени пролетел рядом с левой штангой. А ведь Меньян, который был пойман на противоходе, замер на месте и уже никак не мог помочь своей команде. На 42-й минуте Испания отбилась от углового, после чего Уильямс разогнал контратаку. В итоге Нико выдал перевод на Ямаля, который пробил с 20 метров, но мяч рикошетом от Тео Эрнандеса улетел на угловой.

Заключительные минуты тайма прошли с небольшим преимуществом игроков сборной Франции, но создать момент для взятия ворот не удалось, итог первого тайма 2:1, впереди Испания.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай бонус до 2000 ₽!

2-й тайм

Начало второго тайма осталось за игроками сборной Франции, на 49-й минуте Мбаппе после серии финтов высоковато навесил от левой боковой линии штрафной площади, а затем Дембеле, технично приняв мяч, из-под Кукурельи то ли пробил, то ли прострелил, но Унаи Симон выловил мяч. Через минуту Кунде справа ворвался в штрафную площадь и из-под Ямаля прострелил к вратарской, но оттуда Ляпорт в подкате выбил мяч на угловой. На 51-й минуте Дембеле с правого фланга навесил с углового, а Чуамени мощно выпрыгнул и головой пробил с 7 метров, но Унаи Симон был надежен.

На 56-й минуте Мбаппе слева ворвался в штрафную площадь и там из-под Хесуса Наваса и Ляпорта пробил с 8 метров низом, но Унаи Симон уверенно выловил мяч. На 63-й минуте Дембеле с левого фланга с углового выдал классную крученую подачу на дальнюю штангу, где Упамекано выиграл позиционную борьбу у Начо, но с угла вратарской неловко пробил головой из убойной позиции.

На 66-й минуте Камавинга со своей половины поля выдал классную длинную передачу на Мбаппе, который технично принял мяч, обыграл Вивиана, а затем покатил на Тео Эрнандеса, который слева ворвался в штрафную площадь, но там не справился со своей скоростью, упустив мяч за лицевую линию.

На 71-й минуте Барколя, убежав на скорости от двух соперников, слева ворвался в штрафную площадь и прострелил, но общими усилиями отбились Испанцы. На 73-й минуте Кунде с правого фланга сделал безадресную подачу в штрафную площадь, но Французы подобрали отскок и продолжили позиционную атаку.

На 77-й минуте Кукурелья на дальней штанге пустил соперника себе за спину, а затем Фабиан Руис в своей штрафной площади не укротил мяч, после чего Уильямс проиграл отскок. Но в итоге Тео Эрнандес с 15 метров пробил над перекладиной.

На 80-й минуте Барколя на скорости слева ворвался в штрафную площадь, но Начо все же не уступил ему в скорости и в отчаянном подкате накрыл прострел.

На 82-й минуте Ямаль мог все заканчивать! На скорости сместился он с правого фланга к центру, убежав от Тео Эрнандеса, и затем с 17 метров пальнул над перекладиной.

На 87-й минуте удалось Франции выбежать в быструю атаку! Набрал скорость на левом фланге, слева ворвался в штрафную площадь, там раскачал Вивиана, но с 15 метров пробил над перекладиной.

Последние минуты матча прошли в равной игре, Французы не смогли создать момент для взятия ворот, итог 2:1, Испания выходит в финал!

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.